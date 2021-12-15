ASİSGUARD ve ASPİLSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri'de Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ (ASİSGUARD) ile ASPİLSAN arasında "Stratejik İş Birliği Sözleşmesi" imzalandı.

ASİSGUARD firmasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ASİSGUARD ile ASPİLSAN arasında Batarya Yönetim Sistemleri (BYS) ve Güç Dağıtım Sistemleri konusunda iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, savunma ve kamu güvenliği teknolojilerine yönelik faaliyetlerini öz kaynaklarıyla geliştiren, yüzde 100 yerli sermayeye sahip Türk firması ASİSGUARD ile yapacakları iş birliği anlaşması sonrası birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden olduklarını aktaran Özsoy, "ASPİLSAN Enerji olarak ASİSGUARD ile batarya yönetim sistemi, güç dağıtım sistemleri gibi teknolojilerin faaliyet ve ilgi alanlarında yürütmeyi planladığımız projelerde çalışıyor olacağız. Bu kapsamda ülke ekonomisine hizmet ederek endüstrimizin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Stratejik İş Birliği Sözleşmesi ile ilgili bilgi verin ASİSGUARD Genel Müdürü Barış Düzgün de şunları kaydetti:

" Türkiye'nin savunma sanayisi için fedakarca çalışan ve önemli sanayi kuruluşlarından olan ASPİLSAN ile birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sayın Ferhat Özsoy'un nezdinde ASPİLSAN ve tüm çalışanlarına bu zamana kadarki değerli katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. SAHA EXPO'da atılan imzanın arkasından yapılan çalışmalar bizi bir adım daha ileri götürdü. Birlikte çalışılacak alanları belirledik. Batarya yönetim sistemleri (BYS) ve güç dağıtım sistemleri konu başlıkları altında ASPİLSAN, ASİSGUARD ile çalışmayı seçti. Bundan sonra iş birliğimiz güçlenerek devam edecek."

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı.