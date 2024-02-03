ASKON Genel Başkanı: Fatih Karahan döneminde geleneksel ekonomik politikalar devam edecek

Ekonomi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Yatırımcı dostu, geleneksel ekonomik politikalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan döneminde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamayla Fatih Karahan'ın TCMB başkanlığı görevine atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye'nin hedeflerinin açık ve net olduğunu belirten Aydın, iş dünyası olarak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yürüttüğü politikaların yeni başkan Fatih Karahan döneminde de devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Hem küresel hem de yerel ölçekte çok değişken politikaların yaşandığı günlerden geçiyoruz. Savaşlar, afetler, küresel ekonomik daralmalar. Bunun yanı sıra büyük bir depremin yaralarını sarmaya çalışan ve üst üste gelen seçimler. Bütün bunlar yaşadığımız süreçleri günün koşullarına göre farklı değerlendirmemize neden oluyor. Bu bağlamda ekonomik anlamda Türkiye OVP ile rotasını belirlemiştir. Bu politikalarda bir sapma olacağını düşünmüyoruz. Hafize Gaye Erkan'ın ayrılmasıyla da para politikalarında değişik bir yol haritası beklentimiz de yoktur.

Yatırımcı dostu, geleneksel ekonomik politikalar Fatih Karahan döneminde de devam edecektir. Bu süreçte gerek küresel bazda gerekse yerel ölçekte güvenli limanlar görülene kadar ihtiyati tedbirler elden bırakılmamalı, tasarruf tedbirlerine uyularak, enflasyon baskılanmalı, faiz artışının önü kesilmeli, yatırım ve üretim odaklı ülkemizin kaynakları verimli şekilde kullanılmalıdır."