 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ASKON Genel Başkanı: Fatih Karahan döneminde geleneksel ekonomik politikalar devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASKON Genel Başkanı: Fatih Karahan döneminde geleneksel ekonomik politikalar devam edecek

ASKON Genel Başkanı: Fatih Karahan döneminde geleneksel ekonomik politikalar devam edecek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan döneminde yatırımcı dostu ve geleneksel ekonomik politikaların devam edeceğini belirtti. Aydın, ayrıca ekonomik anlamda Türkiye'nin rotasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) ile Karahan döneminde de politikalarda bir sapma olmayacağını ifade etti.

03.02.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Yatırımcı dostu, geleneksel ekonomik politikalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan döneminde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamayla Fatih Karahan'ın TCMB başkanlığı görevine atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye'nin hedeflerinin açık ve net olduğunu belirten Aydın, iş dünyası olarak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yürüttüğü politikaların yeni başkan Fatih Karahan döneminde de devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Hem küresel hem de yerel ölçekte çok değişken politikaların yaşandığı günlerden geçiyoruz. Savaşlar, afetler, küresel ekonomik daralmalar. Bunun yanı sıra büyük bir depremin yaralarını sarmaya çalışan ve üst üste gelen seçimler. Bütün bunlar yaşadığımız süreçleri günün koşullarına göre farklı değerlendirmemize neden oluyor. Bu bağlamda ekonomik anlamda Türkiye OVP ile rotasını belirlemiştir. Bu politikalarda bir sapma olacağını düşünmüyoruz. Hafize Gaye Erkan'ın ayrılmasıyla da para politikalarında değişik bir yol haritası beklentimiz de yoktur.

Yatırımcı dostu, geleneksel ekonomik politikalar Fatih Karahan döneminde de devam edecektir. Bu süreçte gerek küresel bazda gerekse yerel ölçekte güvenli limanlar görülene kadar ihtiyati tedbirler elden bırakılmamalı, tasarruf tedbirlerine uyularak, enflasyon baskılanmalı, faiz artışının önü kesilmeli, yatırım ve üretim odaklı ülkemizin kaynakları verimli şekilde kullanılmalıdır."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fatih Karahan, Orhan Aydın, Aydın, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı: Fatih Karahan döneminde geleneksel ekonomik politikalar devam edecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: ASKON Genel Başkanı: Fatih Karahan döneminde geleneksel ekonomik politikalar devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement