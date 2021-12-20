Üye Girişi
ASKON: Güçlü Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inanıyoruz - Son Dakika

ASKON: Güçlü Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inanıyoruz

20.12.2021 10:09
ASKON: Güçlü Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inanıyoruz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inandıklarını, son 20 yılda gösterilen istikrarlı gelişimin aynı şekilde devam ettirileceğine dair güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inandıklarını, son 20 yılda gösterilen istikrarlı gelişimin aynı şekilde devam ettirileceğine dair güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

ASKON'un Twitter hesabından, son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, "Adı Türk ama aslı milletin iradesine, milli ve yerli ekonomiye yabancı olan bazı sanayi derneklerinin tüm dünyanın buhran yaşadığı gerçeğini bir tarafa bırakıp, ülkemizin makroekonomik planlarla son 20 yılda başardığı ekonomik reformları ve göstergeleri her seferinde manipüle ediyor olması büyük bir talihsizliktir." ifadesi yer aldı.

Sayısal tüm verileri yok sayarak bir ülkenin ekonomisi ve büyüme şeklini yalnızca döviz bazlı göstergelerle değerlendirmenin iktisat bilimi ile örtüşmediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Malum kuruluş yine bizleri şaşırtmadan bu hazin açıklamasıyla malum lobilere olan desteğini açıkça ilan etmiştir. Herkesin malumudur ki son zamanlarda döviz kurları üzerinde yaşanan artışlar global piyasalardaki iktisadi daralmanın bir gerçeğidir. Bu gerçeği bir kenara bırakıp, oluşturulmaya çalışılan algıyla milletimizin zihnine hükmetmeye çalışmanın faydasız bir gaye olduğu bilinmelidir. Bu girişimlerin asıl amacı; Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm sanayi camiasının yıllardır verdiği emekle bugün yakalanan büyüme oranlarını tersine çevirmekten vazgeçmeyen faiz lobisinin emrini yerine getirmektir."

"Türkiye her daim doğru yatırımın adresi olmuştur"

Açıklamada, Türkiye'nin her daim doğru yatırımın adresi olduğu kaydedilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye, üreten ve ürettikleriyle gelişen dünyaya adapte bir serbest piyasa ekonomi planını kendisine model almıştır. Milletimizin yerli ve milli kalkınmaya her daim verdiği destekle, bu zor günlerden yine güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphe etmemesi gerekmektedir. Güçlü Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inanıyoruz. ASKON ailesi olarak ülkemizin son 20 yılda gösterdiği istikrarlı gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır."

Ekonomi, Türkiye, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON: Güçlü Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inanıyoruz - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:04 Çin'de toprak askerlerin koruduğu 2229 yaşındaki mezara kozmik ışınlarla girilecek!
09:59 Son dakika! Omicron mutasyonu Londra'yı vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi
09:50 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı
09:46 Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor
09:42 Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam
09:36 Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı
09:35 Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!
09:33 Son dakika: 81 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte içki üreten 563 adrese baskın yapıldı
09:26 Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var
09:24 Gece yarısı kızını arayıp feci haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin
Koyunun topallamasına neden olan canlı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı Koyunun topallamasına neden olan canlı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı         
10:09
Kameramana tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Kameramana tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:05
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez         
07:24
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası         
21:54
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 10:16:19. #1.13#
SON DAKİKA: ASKON: Güçlü Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inanıyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement