Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, Ortaca köyünde ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri - Son Dakika

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