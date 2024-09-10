Süt Sağım Hijyeni İçin Eğitim Toplantısı

Ekonomi

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Aslanapa- Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu organizasyonuyla Örenköy'de süt sağım hijyeni konusunda çiftçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Örenköy'de yapılan 120 çiftçinin katılım sağladığı toplantıda, süt sağım hijyeninin öneminden bahsedildi. Ayrıca önümüzdeki 3 yılı kapsayacak şekilde oluşturulan Planlı Üretim Modeli ve tarımsal destek miktarları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, çiftçi bilgilendirme toplantılarının peyderpey devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA