Süt Sağım Hijyeni İçin Eğitim Toplantısı

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Aslanapa- Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu organizasyonuyla Örenköy'de süt sağım hijyeni konusunda çiftçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Örenköy'de yapılan 120 çiftçinin katılım sağladığı toplantıda, süt sağım hijyeninin öneminden bahsedildi. Ayrıca önümüzdeki 3 yılı kapsayacak şekilde oluşturulan Planlı Üretim Modeli ve tarımsal destek miktarları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.
Yetkililer, çiftçi bilgilendirme toplantılarının peyderpey devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA
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