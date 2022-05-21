Aslanapa'ya yeni su deposu - Son Dakika
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Aslanapa'ya yeni su deposu

21.05.2022 09:58
Aslanapa'ya yeni su deposu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Pınarbaşı Mahallesine yeni yapılacak olan, içme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattı ihalesinin yapılarak, sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Pınarbaşı Mahallesine yeni yapılacak olan, içme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattı ihalesinin yapılarak, sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Pınarbaşı Mahallesine Pınarbaşı Mahallesine yeni yapılacak olan 100 metreküp kapasiteli içme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattı ihalesinin yapılarak, sözleşmesinin imzalandığını ve ilgili firmaya yer teslimi yapıldığını söyleyerek, Pınarbaşı Mahallesine hayırlı olmasını diledi.

İçme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattının 120 takvim gününde tamamlanması planlanıyor. - KÜTAHYA

Aslanapa'ya yeni su deposu
Aslanapa'ya yeni su deposu
Aslanapa'ya yeni su deposu

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Kaynak: İHA

Gökhan Gürel, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aslanapa'ya yeni su deposu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslanapa'ya yeni su deposu - Son Dakika
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