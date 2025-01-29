ASML 2023 Satışlarını Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASML 2023 Satışlarını Aştı

ASML, yapay zeka etkisiyle 2023'ün son çeyreğinde gelirlerini beklentilerin üzerinde artırdı.

29.01.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, yapay zeka ivmesinin devam etmesiyle geçen yılın son çeyreği için beklentilerin üzerinde satış ve sipariş alımı açıkladı.

Avrupa'nın en değerli 5. şirketi konumunda olan ASML, 2024'ün son çeyreği ile tamamına ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artışla 9,26 milyar avroya yükseldi. Bu rakam hem şirketin hem de analistlerin beklentilerini aştı.

Yapay zeka, çip endüstrisi için büyümenin itici gücü olmaya devam ederken, ASML daha önce, geçen yılın son çeyreğinde gelirlerinin 8,8-9,2 milyar avro arasında olacağını öngörmüştü.

Şirketin brüt kar marjı ise söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puan artarak yüzde 51,7'ye yükseldi.

Şirketin bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 2,077 milyar avro olan net karı da 2024'ün son çeyreğinde 2,69 milyar avroya ulaştı. Piyasa beklentisi şirketin 2,63 milyar avro net kar açıklaması yönündeydi.

Sipariş alımı beklentilerin çok üzerinde

Son çeyrekte ASML'nin sipariş alımının güçlü şekilde gelişmesi dikkati çekti. Son çeyrekte yaklaşık 7,1 milyar avroluk yeni iş alındı. Analistler 3,99 milyar avroluk sipariş alımı bekliyorlardı.

Yapay zeka uygulamaları için de önemli olan son teknoloji bilgisayar çiplerinin üretimine yönelik litografi sistemlerinde hakim konumda bulunan ASML, 2025'in ilk çeyreğinde satışların 7,5-8 milyar avro arasında olacağını öngörüyor. Şirketin brüt kar marjının yüzde 52 ila 53'e yükselmesi bekleniyor.

Satışların bu yılın tamamında ise 30-35 milyar avro arasında olacağı tahmin ediliyor.

2024 gelirleri 28,26 milyar avroya yükseldi

Şirketin 2024 genelinde elde ettiği gelir de 2023'e kıyasla yüzde 2,56 artışla 28,26 milyar avroya yükseldi. ASML, 2023'te 27,55 milyar avro gelir elde etmişti.

Elektronik cihazların beyni olarak tanımlanan çipler, teknolojik ürünlerin en kritik unsurları arasında yer alıyor. Son teknoloji silahlar ve yapay zeka cihazlarında da bulunan çipleri üretmek için kullanılan fotolitografi sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış olan ASML, özellikle çip üretim ekipmanları imalatında dünyanın önde gelen firmalarından biri olarak görülüyor.

Öte yandan ABD'nin ulusal güvenlik için kritik gördüğü çip teknolojileri, ASML'nin Pekin ile Washington arasındaki teknoloji savaşının ortasında kalmasına neden oldu. Şirket, ABD ve Hollanda hükümetlerinin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin'de zor bir iş ortamıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Hollanda, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASML 2023 Satışlarını Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:53:36. #1.12#
SON DAKİKA: ASML 2023 Satışlarını Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.