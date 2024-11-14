ASML'den Güçlü Büyüme Beklentisi

Ekonomi

Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, yapay zekadaki ivme sonrası son teknoloji çipleri üreten makinelere olan yüksek talebin devam etmesi nedeniyle 2030'da kadar güçlü bir büyüme beklediğini bildirdi.

ASML'den yapılan açıklamada, şirketin satışlarının 2030'a kadar 44 milyar avro ile 60 milyar avro arasında bir seviyeye yükselmesinin beklendiği belirtildi. Bunun da 2024'te beklenen gelirlere kıyasla neredeyse iki katına karşılık gelmesi dikkati çekti.

Avrupa'nın en değerli teknoloji şirketi konumunda olan ASML, 2030'e kadar yüzde 56 ile yüzde 60 arasında brüt kar marjı öngörürken, satışlarda yıllık ortalama artışın yapay zekayla en gelişmiş ekipmanlarına olan güçlü talebin desteğiyle yüzde 8 ile yüzde 14 arasında olacağı tahmin edildi.

ASML Üst Yöneticisi (CEO) Christophe Fouquet, konuya ilişkin değerlendirmesinde, büyümenin itici güçlerinin yarı iletkenleri aşırı ultraviyole ışığa maruz bırakan EUV sistemleri olduğunu belirterek, "EUV teknolojisini gelecek 10 yıla taşıma kabiliyetimizin, ASML'nin yapay zeka fırsatına katkıda bulunmasını sağlayacağını öngörüyor ve şirketin bundan yararlanmaya uygun bir konuma gelmesini umuyoruz. Aynı zamanda bunun şirketin önemli gelir ve karlılık büyümesi sağlamasına olanak tanıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektronik cihazların beyni olarak tanımlanan çipler, teknolojik ürünlerin en kritik unsurları arasında yer alıyor. Son teknoloji silahlar ve son dönemde gündemden düşmeyen yapay zeka cihazlarında da bulunan çipleri üretmek için kullanılan fotolitografi sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış olan ASML, özellikle çip üretim ekipmanları imalatında dünyanın önde gelen firmalarından biri olarak görülüyor.

Öte yandan ABD'nin ulusal güvenlik için kritik gördüğü çip teknolojileri, ASML'nin Pekin ile Washington arasındaki teknoloji savaşının ortasında kalmasına neden oldu. Şirket, ABD ve Hollanda hükümetlerinin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin'de zor bir iş ortamıyla karşı karşıya kalıyor.

ASML'nin EUV makinelerini Çin'e ihraç etmesine hiçbir zaman izin verilmedi. Ayrıca son zamanlarda Hollandalı yetkililer, en gelişmiş modeller arasında yer almayan makineler için de ihracat lisanslarını geri çekti.

Yılın başında, çok daha geniş kapsamlı kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Bu kısıtlamalarla ABD, Çin'in en modern çipleri üretmesini ve bunları ordu için kullanmasını engellemek istiyor. Piyasalar bu alanda Çin'e yönelik her an yeni kısıtlayıcı tedbir gelebileceği endişesini taşıyor. Bu ASML için de bir risk faktörü ortaya koyuyor. ASML, satışlarında Çin'in payının yarıya düşmesini de bekliyor.