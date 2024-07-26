ASO, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile işbirliği protokolleri imzaladı

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayide nitelikli iş gücünü artırmak için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolleri imzaladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi öncülüğünde yapılan işbirliğiyle matbaa teknolojisi alanı bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yeni teknik ve yöntemlerle yetiştirilecek.

Açıklamada, odada düzenlenen protokol imza törenine ASO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu, Altındağ İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve oda üyelerinin katıldığı ifade edildi.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu burada yaptığı konuşmada, "İki okulumuzla imzaladığımız protokollerle matbaacılık sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmeye ve ülkemizin beşeri sermayesini güçlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Altındağ İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım da okul ve sanayi arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.