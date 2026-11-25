Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken sanayimizin üretim kapasitesini ve istihdamını koruyacak daha etkili politikaları eş zamanlı olarak hayata geçirmek zorundayız" dedi.

ASO Oda Meclisi ile 2'inci ve 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Müşterek toplantısı, ASO Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programda konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayinin en büyük riskinin geçici üretim düşüşlerinden ziyade üretim kapasitesi, teknolojik yetkinlik, nitelikli iş gücü ve rekabet gücünün kalıcı olarak zayıflaması olduğunu belirterek, sanayide daralmanın istihdama da ciddi şekilde yansıdığını ifade etti. Enflasyonla mücadele sürdürülürken üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı koruyacak dengeli ekonomi politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, sanayicilerin uygun maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını, üretim ve istihdamı koruyan işletmelere yönelik desteklerin artırılmasını istedi.

"Sanayimizi tehdit eden asıl risk, pazar payımızın zaman içinde kalıcı biçimde aşınmasıdır"

Küresel ekonominin gelişen teknolojiyle yeniden şekillendiğini belirten Ardıç, "Sanayimizi tehdit eden asıl risk, üretimin dönemsel olarak yavaşlaması değil; kapasitemizin, teknolojik yetkinliğimizin, nitelikli insan kaynağımızın ve sonuçta da rekabet gücümüzün ve pazar payımızın zaman içinde kalıcı biçimde aşınmasıdır. Dünyadan ve ülkemizden aktaracağım veriler, bu tespiti net bir şekilde ortaya koyuyor. Küresel ekonomi, üretimin, ticaretin ve rekabetin kurallarının yeniden şekillendiği tarihi bir dönüşümden geçiyor. Jeopolitik gerilimler, korumacı ticaret politikaları, yüksek finansman maliyetleri, enerji güvenliği ve teknoloji bu dönüşüme yön veriyor. Uluslararası kuruluşların son dönemde yayımladığı raporlar, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu sorunların konjonktürel gelişmelerin ötesinde giderek yapısal bir nitelik kazandığını ortaya koyuyor. IMF küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl ise yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin ediyor. Küresel enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 4,7'den yüzde 4,1'e gerileyeceği öngörülüyor. Bu beklentiler, büyümenin sürdüğünü ancak fiyat istikrarı, jeopolitik riskler ve finansal kırılganlıkların önemini koruduğunu gösteriyor. Ülkelerin büyümeden aldığı pay da giderek farklılaşıyor. Üretimini teknolojiyle geliştirenler, verimliliğini artıranlar öne çıkıyor. Küresel mal ticaretinde de büyüme sürüyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün ekim ayı tahminlerine göre mal ticaretinin bu yıl yüzde 3,9, gelecek yıl yüzde 4,1 artması bekleniyor" diye konuştu.

"Gelişmiş ekonomiler bugün stratejik sektörlerini güçlü kamu destekleriyle büyütüyor"

Yapay zekanın küresel mal ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Ardıç, "Yılın ilk yarısında küresel mal ihracatındaki değer bazlı artışın yüzde 47'si, yapay zeka teknolojilerinde kullanılan ürünlerden geldi. Yapay zekayı destekleyen ürünlerin dünya mal ticaretindeki payı, 2023 yılında yüzde 8 düzeyindeyken, 2026'da yüzde 16 seviyesine ulaşacak. Başka bir ifadeyle bu ürünlerin küresel ticaretteki ağırlığı üç yıl gibi kısa bir sürede iki katına çıkmış olacak. Goldman Sachs'ın tahminine göre ABD'nin beş büyük teknoloji şirketinin bu yılki sermaye harcamalarının yaklaşık 800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu harcamaların önemli bölümünün yapay zeka altyapısına gitmesi, dönüşümün boyutunu gösteriyor. Yapay zekaya böylesine büyük kaynakların aktarıldığı dönemde kazananlar, en büyük veri merkezini kuranlar değil, yapay zekayı fabrika tezgahına, üretim hattına ve kalite kontrol süreçlerine en hızlı entegre eden sanayi ekosistemleri olacaktır. Bizim de üretim kapasitemizi korurken sanayimizin teknoloji düzeyini yükseltecek yatırımları hızlandırmamız gerekiyor. Dünyada bu yatırımları yönlendirmek için devletler daha fazla sorumluluk üstleniyor. Yıllarca serbest piyasa ve serbest ticareti savunan gelişmiş ekonomiler, bugün stratejik sektörlerini güçlü kamu destekleriyle büyütüyor. Nitekim OECD'ye göre 15 stratejik sanayi sektöründe kamu sübvansiyonları, 2024 yılında 108 milyar dolara ulaşarak küresel finans krizinden bu yana görülen en yüksek seviyelerden birini kaydetti. Başta yarı iletkenler, güneş enerjisi ekipmanları, çelik ve alüminyum olmak üzere stratejik sektörler kamu desteklerinde öne çıkıyor. Bu tablo, küresel rekabetin artık yalnızca firmaların üretim kapasitesi ve verimliliğiyle değil, ülkelerin uyguladığı sanayi politikaları ve sağladığı kamu destekleriyle de şekillendiğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"Avrupa Malı yaklaşımını yakından takip ediyoruz"

Gelecek süreçte Avrupa Birliği ile birlikte üretim yapmayı sürdürmeyi hedeflediklerini aktaran Ardıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Malı yaklaşımını yakından takip ediyoruz. Sanayimizi doğrudan etkileyebilecek bu süreçte Türkiye'nin kapsam dışında bırakılmasına yol açabilecek önerileri dikkatle değerlendiriyoruz. Türkiye'de üretilen bir parça belirli şartlarda Avrupa içeriği sayılırken, aynı parçayla ülkemizde üretilen aracın bazı teşvik ve kamu alımlarının dışında bırakılması ortak üretimimizin işleyişine ters düşecektir. Dün Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan hibrit otomobil ithalatına yönelik geçici kota kararı, bu konudaki kaygılarımızı artırdı. 30 yıllık Gümrük Birliği ortaklığımız boyunca Avrupa otomotiv ve makine sanayisinin üretim zincirinde güçlü bir yer edindik. Türkiye'den ithalatı sınırlayan kotalar, Avrupalı üreticilerin de maliyetlerini artırabilir ve ortak rekabet gücümüzü zayıflatabilir. Beklentimiz, bu üretim ortaklığının gözetilmesi ve Türkiye'nin yeni ticaret engelleriyle karşılaşmamasıdır. Avrupa ile birlikte üretmeye, ortak yatırımlarımızı ve ticaretimizi büyütmeye odaklanmalıyız. Yarın Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de zirvede bir araya gelecek. Bu zirve vesilesiyle ortak üretimimizin Avrupa ekonomisine katkısına dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de üretilen araçların yüzde 70'ten fazlasını Avrupalı ana üreticiler imal ediyor. Otomotiv parçası ithalatımızın da yaklaşık yüzde 55'ini Avrupa Birliği'nden gerçekleştiriyoruz. Karşılıklı otomotiv ticaretimiz Avrupa Birliği'nde 250 binden fazla istihdamı destekliyor. Avrupalı liderlerden beklentimiz, kararlarını şekillendirirken karşılıklı ekonomik çıkarlarımızı ve mevcut iş birliğimizin stratejik önemini gözetmeleridir. AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiğim görüşmelerde de bu konudaki hassasiyetlerimizi ve beklentilerimizi özellikle dile getiriyorum. Gümrük Birliği ortağı Türkiye'nin üretim kapasitesinin, Avrupa'nın sanayi gücünün ve rekabetçiliğinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesinin, her iki tarafın da uzun vadeli ekonomik ve stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine inanıyorum. Biz ortak üretimi geliştirmek, ticaretimizi büyütmek istiyoruz. Bununla birlikte uluslararası düzenlemeler hangi yönde ilerlerse ilerlesin, sanayimizin geleceğini kendi yetkinliklerimizi artırarak güvenceye almakta da kararlıyız."

"Sanayimizin üretim kapasitesini ve istihdamını koruyacak politikaları eş zamanlı olarak hayata geçirmek zorundayız"

Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken üretimi ve istihdamı da korumak zorunda olduklarını söyleyen Ardıç, "Üretimi ve istihdamı koruyacak adımları erteleyecek zamanımız kalmamıştır. Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken sanayimizin üretim kapasitesini ve istihdamını koruyacak daha etkili politikaları eş zamanlı olarak hayata geçirmek zorundayız. Bugün sanayide yaşanan istihdam kaybı, gerekli önlemler ivedi bir şekilde alınmadığı takdirde yarının daha derin üretim ve rekabet gücü kayıplarının habercisidir. Sanayicimizin ve ihracatçımızın bu zorlu ekonomik süreçte desteklenmesi açısından önem taşıyan bir diğer konu ise döviz dönüşüm desteğidir. Yüksek finansman maliyetleri, artan üretim giderleri ve küresel pazarlarda yoğunlaşan rekabet karşısında ihracatçımızın karlılık marjları önemli ölçüde daralmıştır. Bu nedenle önümüzdeki ocak ayı sonunda sona erecek uygulama süresinin uzatılması ve yararlanma şartlarının kolaylaştırılması ihracatçılarımızın beklentisidir. Söz konusu desteğin daha etkin ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması elzemdir. Bu destek sanayicimizin rekabet gücünün korunması ve döviz kazandırıcı faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için önemlidir" ifadelerini kullandı.