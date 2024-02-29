ASO Başkanı: Sanayiye verilecek destek GSYH büyümesini artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı: Sanayiye verilecek destek GSYH büyümesini artıracak

ASO Başkanı: Sanayiye verilecek destek GSYH büyümesini artıracak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayi sektörüne verilecek desteğin, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme hızını artıracağını, ekonomide genel verimlilik ve istihdam artışını destekleyeceğini bildirdi. Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılına ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendirdi.

29.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayi sektörüne verilecek desteğin, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme hızını artıracağını, ekonomide genel verimlilik ve istihdam artışını destekleyeceğini bildirdi.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılına ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendirdi.

Geçen yılki yüzde 4,5'lik büyüme rakamı içerisinde özel tüketimin payının yüzde 12,8 arttığına dikkati çeken Ardıç, ülkenin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ardıç, iç piyasada atılan sıkılaştırma adımları ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen pozitif büyüme performansının oldukça önemli olduğunu aktardı.

Tüketim harcamalarının geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre bir miktar arttığını ve yüksek seyrettiğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Sanayi sektörüne verilecek destek, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel GSYH büyüme hızını artıracak, ekonomide genel verimlilik ve istihdam artışını destekleyecektir. 2024 için makroekonomideki en önemli konu, enflasyon olmaya devam edecektir. Enflasyonla mücadelenin kararlı şekilde sürdürülmesini doğru buluyoruz. Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon en önemli ön şarttır."

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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