ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2024 1. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2024 1. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2024 1. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı 1. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ardıç, iç tüketim ve inşaat sektörünün etkisiyle yüzde 5,7 oranında büyüme gerçekleştiğini belirtirken, sanayi tarafındaki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Ardıç, sıkılaştırıcı politikaların henüz tam olarak etkisini göstermediğini ve büyümenin ikinci çeyrekten itibaren yavaşlayacağını ifade etti. Ayrıca, iç talep ve üretimdeki azalışın enflasyonun düşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağının önemli olduğunu belirtti. Ardıç, sanayi tarafında ise büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. İnşaat sektörünün büyümede lokomotif olduğunu ve sınai üretimin artırılması gerektiğini vurgulayan Ardıç, net dış talebin büyümeye olan katkısının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Enflasyonla mücadelenin yapısal reformlarla desteklenerek devam ettirilmesi gerektiğini de belirtti.

31.05.2024 12:59
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2024 yılı 1'inci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yaptığı yazılı açıklamayla TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı 1'inci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yılın ilk çeyreğinde iç tüketim ve inşaat sektörünün etkisiyle yüzde 5,7 oranında büyüme gerçekleştiğini hatırlatan Ardıç, baz etkisine rağmen sanayi tarafındaki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti. Ardıç, "Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi ilk çeyrekte henüz tam olarak gözlemlenmedi. Yılın ikinci çeyreğinden sonra iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama ortaya çıkacaktır. Bunun enflasyonun düşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı önemli olacak" dedi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre sanayi tarafında yüzde 4,9'luk bir büyüme görüldüğünü ifade eden Ardıç, "Büyük deprem felaketini yaşadığımız 2023'ün ilk çeyreğinde sanayi üretimindeki büyük daralmadan dolayı oluşan baz etkisini göz ardı etmememiz lazım. Buna rağmen sanayi tarafındaki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalması dikkat çekici" dedi.

Büyümeye özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün kaynaklık ettiğini dile getiren Ardıç, "Özel tüketim yüzde 7,3 arttı. Deprem bölgesindeki yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle yılın ilk çeyreğinde büyümenin lokomotifi yüzde 11,1 ile inşaat sektörü oldu. İnşaattaki büyüme, sanayi ve tarımın toplam büyümesinden daha yüksek. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretimin mutlaka artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Net dış talebin büyümeye olan katkısının 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşmesinin olumlu bir gelişme olduğuna da dikkati çeken Ardıç, "Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'da ekonominin çarklarının dönmeye başlamasının bunda katkısı var. Yılın ilk çeyreğinde güçlü gelen büyüme verisi, dezenflasyon sürecinin nasıl sağlanacağı sorusunu da aklımıza getiriyor. Büyümeyi sürdürülebilir kılabilmek için enflasyonla mücadelenin mutlaka yapısal reformlarla da desteklenerek kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2024 1. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2024 1. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika
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