ASO Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyon düzeltmesi olmayan bir servetin vergilendirilmesine dönüşüyor

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "ülkemizde ise enflasyon düzeltmesi önemli bir vergi etkisine neden olmaktadır. Gelinen süreçte enflasyon düzeltmesi, olmayan bir servetin vergilendirilmesine dönüşmektedir" dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, uygulanan enflasyon düşürme programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardıç, enflasyonun düzeltmesinin, olmayan bir servetin vergilendirilmesine dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Birçok ülkede muhasebe standartları gereğince enflasyon düzeltmesi yapıldığını ve bu işlem işletmeler üzerinde vergi etkisi oluşturduğunu dile getiren Ardıç, "Ülkemizde ise enflasyon düzeltmesi önemli bir vergi etkisine neden olmaktadır. Gelinen süreçte enflasyon düzeltmesi, olmayan bir servetin vergilendirilmesine dönüşmektedir. Özellikle özkaynakları yetersiz olan ve borçlanmaya giden şirketlerimiz başta olmak üzere, işletmelerimiz satışa konu etmedikleri değerler için vergi ödemek zorunda kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Telafisi güç zararlara yol açabilir"

Ardıç, varlığı vergi altına alan bir vergi sistemine doğru gidildiğine dikkati çekerek, "Sıkılaştırıcı para ve maliye politikası kaynaklı nakit döngüsünün son derece zorlaştığı ortamda, kazanç üzerinden alınmayan, varlığı cezalandıran bir vergileme sistemi işletmelerimiz üzerinde telafisi güç zararlara yol açabilir" açıklamasında bulundu.

"Uygulamanın gözden geçirilmesi elzemdir"

Vergilendirme sistemlerinin gözden geçirilmesinin gerektiğini de sözlerine ekleyen Ardıç, "Hem Anayasamızın vergilendirme hükümlerine hem de muhasebenin temel ilke ve esaslarına aykırılık teşkil eden bu uygulamanın gözden geçirilmesi, işletmelerimizin gerçek durumlarını daha iyi yansıtmaları ve karar verme süreçlerinde mali tabloların daha aydınlatıcı bilgi sağlaması açısından elzemdir" diye konuştu. - ANKARA