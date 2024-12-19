ASO'dan Nitelikli İş Gücü İçin Protokol

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayide nitelikli iş gücünü artırmak amacıyla Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolleri imzaladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi öncülüğünde yapılan işbirliğiyle gıda teknolojisi programı bulunan Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik destek sağlanacak. Ayrıca, öğrencilere staj ve mezuniyet sonrası istihdam imkanı sunulacak.

Oda binasında düzenlenen imza törenine, ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve oda üyeleri katıldı.

Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, "Oda olarak okul-sanayi işbirliğine önem veriyoruz. İki okulumuzla imzaladığımız protokollerle gıda sektörüne yönelik nitelikli iş gücü yetiştirmeye ve ülkemizin beşeri sermayesini güçlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Veli Karakuş da protokolün, geleceğin teminatı olan gençlere yeni kapılar aralayacak bir adım olduğunu belirtti.

Hasan Yıldırım ise okul ve sanayi arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.