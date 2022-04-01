ASO ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası arasında yeni iş birliği imkanlarının kurulması ve mevcutların geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzalandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye- Romanya Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 27'nci toplantısı kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Romanya İş Forumu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki ticareti artıracak konuların ele alındığı forumda, ASO ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya imzaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Romanya Başbakan Yardımcısı Mihai Grindeanu'nun şahitliğinde ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Muhittin Dinçer ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Iuliu Stocklosa attı.

Anlaşmayla, oda üyeleri arasında mevcut iş bağlantılarının geliştirilmesi ve yeni bağlantıların kurulması amacıyla ticaret heyeti ziyaretlerinin, konferansların, seminerlerin, sempozyumların düzenlenmesi amaçlanıyor.