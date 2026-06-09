ASO Öğrencileri Erasmus+ ile Avrupa'da Staj Yaptı - Son Dakika
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ASO Öğrencileri Erasmus+ ile Avrupa'da Staj Yaptı

09.06.2026 11:08
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Atatürk MTAL öğrencileri, ASO'nun işbirliğiyle Hollanda'da staj yaptı, uluslararası deneyim kazandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 3 No'lu Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi'nin, mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla imzaladığı iş birliği protokolünün sonucu olarak, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa'da staj yaptı. "Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Akreditasyonu" kapsamında, Hollanda'nın Leiden şehrinde gerçekleştirilen yurt dışı staj programının ardından, ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ve Komite Üyeleri, öğrencileri ASO'da konuk etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 3 No'lu Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi'nin, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yürüttüğü iş birliği çalışmaları somut sonuçlarını vermeye devam ediyor.

Protokol kapsamında yürütülen çalışmaların bir çıktısı olarak, okulun gıda bölümü öğrencileri Erasmus+ Programı çerçevesinde Hollanda'nın Leiden şehrinde gerçekleştirilen yurt dışı staj programına katılarak uluslararası deneyim kazandı.

Staj programının ardından ASO'da düzenlenen toplantıda, öğrencilerin yurt dışı staj sürecinde edindikleri deneyimler, mesleki kazanımları ve programın çıktıları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıya, ASO 3 No'lu Komite Başkanı Hüseyin Kalebozan, Meclis Üyesi ve Komite Başkan Yardımcısı Hasan Cem Taşkaldıran, Meclis Üyesi İhsan Cahit Kızıldel, Komite Üyeleri Adnan Rüştü Çağlayan, Sinan Kaya ve Vahap Kaan Eroğlu, Atatürk MTAL Okul Müdürü Ömer Ceylan, Öğretmen Murat Aksu ile öğrenciler katıldı.

"Uluslararası deneyim, gençlerimizin geleceğine yatırımdır"

Programda konuşan ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, mesleki eğitimin sanayinin sürdürülebilir gelişimi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin yolu, gençlerimizi eğitim süreçlerinde sektörle ve uluslararası uygulamalarla buluşturmaktan geçiyor. Erasmus+ programı kapsamında elde edilen bu deneyimler, öğrencilerimizin hem mesleki bilgi birikimlerini hem de vizyonlarını geliştirmelerine önemli katkı sağlıyor" dedi.

Leiden'de gerçekleştirilen staj programının gençlere farklı üretim kültürlerini tanıma ve çağdaş uygulamaları yerinde görme fırsatı sunduğunu belirten Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, "Gençlerimizin uluslararası deneyimlerle donanımlı bireyler olarak yetişmesi, ülkemiz sanayisinin rekabet gücünü artıracak en önemli yatırımlardan biridir. Mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli insan kaynağı, gıda sanayimizin geleceğinin teminatıdır"

ASO 3 No'lu Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kalebozan da mesleki eğitimin sektörün gelişimi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Gıda sanayimiz, sürekli gelişen teknolojiye ve değişen üretim süreçlerine uyum sağlayabilecek donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle gençlerimizin daha eğitim hayatları sırasında sektörle buluşmalarını ve uluslararası tecrübeler kazanmalarını son derece önemsiyoruz" dedi.

Komite Başkanı Kalebozan, Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı staj programının öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmelerinin yanı sıra farklı kültürleri tanımaları ve özgüven kazanmaları açısından da önemli katkılar sağladığını belirterek, "Meslek liselerimizle kurduğumuz iş birliklerini güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Öğrencilerden programa tam not

Erasmus+ programına katılan öğrenciler de Hollanda'da edindikleri deneyimlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Farklı üretim tekniklerini yerinde görme imkanı bulduklarını belirten öğrenciler, kendilerine bu fırsatı sunan Ankara Sanayi Odası'na ve ASO 3 No'lu Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi'ne teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Sanayi Odası, Anadolu Lisesi, Hollanda, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO Öğrencileri Erasmus+ ile Avrupa'da Staj Yaptı - Son Dakika

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