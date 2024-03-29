Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark A.Ş. olağan genel kurul toplantısında, ASO Başkanı Seyit Ardıç yeniden yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.
ASO Teknopark A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ASO Teknopark A.Ş.'nin 2023 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü ve mali bilançonun oy birliği ile ibra edildiği Genel Kurul'da, şirketin yeni Yönetim Kurulu da belirlendi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile yeniden seçildi. Şirketin 3 yıl görev yapacak 9 kişilik yeni Yönetim Kurulu üyeleri de yeniden oluşturuldu. Buna göre Yönetim kurulu başkan vekilliğine; Mete Çağlayan, Tahsin Ata ve Yavuz Cabbar, Yönetim kurulu üyeliğine ise Halit Erol, Burcu Özbozkurt, Hakan Kızıltoprak Atilla Hasan Turgut ve Mehmet Cansız seçildi.
Genel Kurul'da konuşan Ankara Sanayi Odası ve ASO Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ASO Teknopark'ın, üretime yönelik bir tasarımla sanayi ile bütünleşen, yüzü sanayiye dönük bir teknopark olacağını vurgulayarak, "Ankara Sanayi Odası'nın 'Başkentin sanayiinden sanayi ve teknolojinin başkentine' hedefine ulaşmada ASO Teknopark A.Ş.'nin çalışmaları ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.
Ankara'nın sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, araştırma merkezleri, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye'nin diğer birçok ilinden daha avantajlı durumda olduğunun altını çizen Ardıç, "Başkentimiz teknolojik dönüşümünü tamamlayarak, Türkiye'nin teknoloji üssü olacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › ASO Teknopark A.Ş. Genel Kurulunda Seyit Ardıç Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına ASO Başkanı Seyit Ardıç yeniden seçildi. ASO Teknopark AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ardıç, oy birliğiyle tekrar başkan seçildi. Ayrıca, Mehmet Cansız ASO Teknopark AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.
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