ASO ve AIPA'dan Yapay Zeka İşbirliği - Son Dakika
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ASO ve AIPA'dan Yapay Zeka İşbirliği

05.06.2026 15:31
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Ankara Sanayi Odası ve AIPA, yapay zeka uygulamaları için işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), sanayide yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği yapacak.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliği kapsamında ASO Başkanı Seyit Ardıç ile AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın şahitliğinde işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, yapay zeka, dijitalleşme, ikiz dönüşüm ve iklim değişikliği alanlarında eğitim, farkındalık, kapasite geliştirme, analiz ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecek.

Ayrıca, ASO üyesi firmaların yapay zeka teknolojilerine uyum süreçlerinin desteklenmesi, yapay zeka olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, yol haritalarının oluşturulması ve rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Mentörlük Programı, COP süreçleri ve iklim diplomasisi çalışmaları ile AI Tomorrow Summit başta olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinliklerde ortak faaliyetler yürütülmesi planlanıyor.

Taraflar ayrıca yapay zeka politikaları, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında bilgi paylaşımı, eğitim programları ve politika geliştirme çalışmalarında işbirliği yapacak.

"Ankara'yı teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ardıç, yapay zekanın 4. Sanayi Devrimi'nin en önemli itici güçlerinden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'de girişimlerin yapay zeka kullanım oranının yüzde 7,5 seviyesinde bulunduğuna, KOBİ'lerde ise oranın daha da düşük olduğuna dikkati çeken Ardıç, sanayi işletmelerinin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için bu dönüşüme hızla uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Ardıç, "ASO, yüksek katma değerli üretimi güçlendirmek, teknolojiyi kullanan değil geliştiren ve üreten bir sanayi ekosistemi oluşturmak amacıyla çok sayıda proje ve işbirliği yürütüyor. Ankara'yı teknoloji ve inovasyon üretiminde güçlü bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol, yapay zeka alanında farkındalık oluşturma, eğitim faaliyetleri yürütme, ortak projeler geliştirme ve politika üretme noktasında önemli bir işbirliği zemini oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO ve AIPA'dan Yapay Zeka İşbirliği - Son Dakika

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