Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Serkan İnanç yeniden seçildi.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, AŞTİ-BUGSAŞ Konferans Salonu'nda düzenlenen 4. Olağan Genel Kurul'da ASOF Yönetim Kurulu belirlendi.
Serkan İnanç, ASOF Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilirken yönetim kurulu Bahadır Muharrem Can, Semih Kolçak, Gökhan Koni, Özden Şimşek, İsmail Gültekin ve İbrahim Şen'den oluştu.
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