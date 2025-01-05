ASPİLSAN, 2024’te Savunma Sanayisine Enerji Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASPİLSAN, 2024’te Savunma Sanayisine Enerji Sağlayacak

ASPİLSAN Enerji, 2024'te milli uçak ve helikopterler için batarya üreterek TSK'ya destek verecek.

05.01.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASPİLSAN Enerji, 2024'te milli muharip uçak KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları ile GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine önemli destek sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olduğu ASPİLSAN'ın temelleri, Kayserili vatandaşların yaptığı bağışlarla 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı.

Aradan geçen yıllarda gücüne güç katan ve savunma sanayisine enerji anlamında katkı sağlayan şirket, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçlerine, uçak ve helikopterlere ait akü üretebilir duruma geldi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2024 yılında önemli aşamalar kaydedilerek yeni ürün ve sistemler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Uluslararası sertifikaların alınmasıyla KAAN dahil Türkiye'de geliştirilen HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından tasarlandı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, daralan piyasada cirolarını artırdıklarını ve yeni ürünlerle 2024 yılını tamamladıklarını söyledi.

Genç bir kadroyla önemli çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken Özdemir, hem AR-GE hem de mühendislik anlamında Türkiye'nin savunma sanayisinin yurt dışındaki temsilini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni yıla portföylerine yeni ürünler ekleyerek girdiklerini vurgulayan Özdemir, Türkiye'nin enerji depolama alanında dışa bağımlılığını azaltmak için çalıştıklarını dile getirdi.

"Ülkemizin enerjide bağımsızlığının simgesi ASPİLSAN enerji olacak"

Pek çok anlamda Türkiye'de ilkleri icra eden, Anadolu'nun kalbinde bir şirket olduklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu anlamda 1981 yılında Türkiye'de ilk defa şarj edilebilir pil yapabilen şirketimiz, bugün ülkemizde yine ilk defa bir ilke imza atarak ticari olarak 'Lityum İyon 18650' şarj edilebilir pilini üretti. SAHA EXPO Fuarı'nda da lansmanını yaptığımız 21700 büyük ölçekteki pilimizin de tanıtımını yapmış olduk. Dünyada enerji sektöründe Avrupalı rakiplerimizin Çin ile mücadele edemediği bir dönemde biz şükürler olsun ürün gamımıza yeni ürünler katarak bu oyunda kalmaya devam ediyoruz. İnşallah ülkemizin enerjide bağımsızlığının simgesi ASPİLSAN Enerji olacak. Hücre üretiminden sistem üretimine çok büyük bir portföyle ürün sağlıyoruz. Bunlar insansız hava araçlarından taşınabilir enerji kaynaklarına, uçaklardan elektrikli araçlara, telsiz bataryalarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkanı buldu. Artık ürünlerimizi biraz daha genişlettik. 2024 yılı itibarıyla artık enerji depolama sistemlerine de giriş yapıyoruz."

"KAAN'ın uçuşuna şahitlik ettik"

Geçen senenin ASPİLSAN için çok heyecan verici bir yıl olduğuna dikkati çeken Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece bizim için değil, ülkemiz için çok heyecan verici bir yıl oldu. KAAN'ın uçuşuna şahitlik ettik. Muhteşem bir gündü. Ülkemiz inanılmazı başardı. Bugün gerçekten havacılıkta Türkiye göz dolduruyor, 1 numara. Dünyada herkesin imrenerek baktığı bir alan. TUSAŞ'ımız bu başarıları bizimle paylaşıyor, bizlere de sorumluluk veriyor. O uçağın pek çok bileşeni yerli firmaların eseri. Dolayısıyla platformda yaparken montajdan öte tasarıma giden bir savunma sanayimiz var. Savunma Sanayi Başkanımız zaten AR-GE faaliyeti yönünde ülkemizin kabiliyet kazanmasını çok önemsiyor. Bize biçilen görev de şükürler olsun onu uçuracak enerjiyi sağlamaktı. Biz de üzerinde sahip olduğu batarya sistemini ASPİLSAN çatısı altında tasarlayarak ürettik. KAAN ilk uçuşta bizim bataryamızla uçtu. Bu muhteşem bir projeydi."

Kaynak: AA

Milli Muharip Uçak, Havacılık, Teknoloji, kayseri, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASPİLSAN, 2024’te Savunma Sanayisine Enerji Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:19:06. #1.12#
SON DAKİKA: ASPİLSAN, 2024’te Savunma Sanayisine Enerji Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.