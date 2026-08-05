Aspir Tohumu İncelemesi Kırklareli'nde - Son Dakika
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Aspir Tohumu İncelemesi Kırklareli'nde

Aspir Tohumu İncelemesi Kırklareli\'nde
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Babaeski'de aspir tohumu ekimi incelendi; alternatif yağ bitkisi olarak önemi vurgulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen aspir tohumu çeşidinin demonstrasyon ekim alanlarında teknik incelemeler gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen arazi kontrollerinde, demonstrasyon sahasında yetiştirilen aspir bitkilerinin gelişim durumu, verim potansiyeli ve genel tarla performansı değerlendirildi. Çalışmalar kapsamında bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı ile bölge iklim ve toprak şartlarına uyumu da incelendi.

Alternatif yağ bitkisi olarak öne çıkıyor

Kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çeken aspir, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde üreticiler için önemli bir alternatif ürün olarak gösteriliyor. Tohumlarından elde edilen yağ, yüksek doymamış yağ asidi içeriği sayesinde yemeklik yağ üretiminde kullanılırken, kozmetik, ilaç, boya ve biyodizel sektörlerinde de değerlendirilebiliyor.

Hayvancılığa da katkı sağlıyor

Aspir tohumlarının yağının alınmasının ardından geriye kalan küspesi ise yüksek protein içeriği sayesinde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bu yönüyle aspir, hem bitkisel yağ üretimine hem de hayvancılık sektörüne ekonomik katkı sağlayan stratejik tarım ürünleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Babaeski, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aspir Tohumu İncelemesi Kırklareli'nde - Son Dakika

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