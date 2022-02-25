ASRİAD'ın üyeler arası ticaret hedefi 1,2 milyar lira - Son Dakika
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ASRİAD'ın üyeler arası ticaret hedefi 1,2 milyar lira

25.02.2022 11:51
ASRİAD'ın üyeler arası ticaret hedefi 1,2 milyar lira

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), üye iş insanlarının marka değeri olan nitelikli işlere imza atmasını sağlamak, ekonomik olarak yeni fırsatlar yaratarak iş birlikleri oluşturmak adına yaptığı ticaret toplantılarının 146'ncısını gerçekleştirdi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), üye iş insanlarının marka değeri olan nitelikli işlere imza atmasını sağlamak, ekonomik olarak yeni fırsatlar yaratarak iş birlikleri oluşturmak adına yaptığı ticaret toplantılarının 146'ncısını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Florya'da Genel Başkan Adnan Danışman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, çok sayıda ASRİAD üyesi ve misafir iş insanı katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Danışman, üretimin oldukça kıymetli ve getirisi olacak bir zaman dilimi içerisinde bulunulduğunu, bu sebeple önceliğin üretim olması gerektiğini belirtti.

ASRİAD üyesi firmalardan aldıkları sinerji ile 2022 sonu itibarıyla üyeler arası ticaret hacmini 1,2 milyar TL'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Danışman, şunları kaydetti:

"ASRİAD çatısı altında bir araya gelen ve gelişen işletmeler, temel sloganımız olan 'önce nitelik' ilkesi dahilinde ticaret yapıyorlar. Ekonominin pratiği içinde olan insanlar olarak, yarının iş dünyasını kurgulamak üzere dijital alana iyi hakim olmalıyız, yatırım yönelimimiz ileri teknolojiye dönük olmalı, artık işletme sorunlarını geride bırakmalı, atadan kalma ve geçerliliği kalmamış metotları bir kenara atmalıyız. Bilim ve teknolojiyi iyi takip eden değil, bunları iyi üreten bir anlayışa geçiş yapmalıyız. Zira en iyi takipçi en iyi olduğu zaman bile ikincidir. Biz artık birinciliklerin insanı olmayı hedeflemeliyiz. Ama tüm bunları da kendi değerlerimizi ıskalamadan ve büyük bir özgüvenle kuşandığımız ahlak değerleriyle gerçekleştirmeliyiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASRİAD'ın üyeler arası ticaret hedefi 1,2 milyar lira - Son Dakika


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