Üye Girişi
ASSİM Turizm Platformu 'Antalya'da sorunsuz turizmi' ele aldı - Son Dakika

ASSİM Turizm Platformu 'Antalya'da sorunsuz turizmi' ele aldı

31.01.2022 12:26
ASSİM Turizm Platformu 'Antalya'da sorunsuz turizmi' ele aldı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Turizm Platformu'nun sektörün sorunlarını belirlemek ve çözüm sunmak amacıyla düzenlendiği çalıştayların sonuncusu yapıldı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Turizm Platformu'nun sektörün sorunlarını belirlemek ve çözüm sunmak amacıyla düzenlendiği çalıştayların sonuncusu yapıldı. Çalıştayda bu kez çözüm konuşuldu. Çalıştayda konuşan Turizm Platformu sözcüsü Mehmet Gem,"Antalya ölçeğinde turizmi sorunsuz hale getirmeye çalıyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM'de yer alan 15 dernek ve sektörden gönüllü katılımlarla kurulan Turizm Platformu, eylül ayında başladığı 'Turizmde yaşanan sorunlar ve çözümleri' başlıklı çalıştaylar dizisinin sonuncusunu gerçekleştirdi.

ASSİM'de düzenlenen son çalıştayda, yuvarlak masa toplantılarıyla bu kez çözümler ele alandı. Eylül çalıştayında 55 maddede toplanan sorunlar, çözüm çalıştayında 'devlet ve yasal gelişmeler', 'yatırım, destek, sigorta ve krediler', 'sektör farkındalığı', 'insan kaynağı' ve 'AR-GE' başlıklarında gruplandırıldı. CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek'in de katıldığı çalıştayda sektör paydaşları turizm yasası, nitelikli personel açığı, sektörden personellerin uzaklaşması, turizm paydaşlarının iş birliği konularına görüş bildirdi.

Çalıştaya katılan Turizm Platformu sözcüsü Mehmet Gem, çözüm raporunun yazılmasının ardından oluşturulacak heyetin çözümlerin hayata geçirilmesi konusunda aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bulunduğu kurum ve kuruluşlarla ulusal ve yerel düzeyde görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti. Gem, çalıştayın 2'nci oturumunun 6 Şubat Pazar gerçekleşeceğini belirtirken "Antalya ölçeğinde turizmi sorunsuz hale getirmeye çalıyoruz. Pandemi sonrası Antalya'da ilk yapılan çalıştay. ASSİM'de yapılmasıyla da çok daha geniş bir kitleye hitap edildiğine inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

ASSİM Turizm Platformu 'Antalya'da sorunsuz turizmi' ele aldı
ASSİM Turizm Platformu 'Antalya'da sorunsuz turizmi' ele aldı

YORUMLAR
500

Muratpaşa, Antalya, Turizm, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASSİM Turizm Platformu 'Antalya'da sorunsuz turizmi' ele aldı - Son Dakika Ekonomi


Menajeri apar topar İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor Menajeri apar topar İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor         
12:23
Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde         
12:16
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü         
11:20
Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu         
10:58
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!         
10:03
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi         
09:35
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor         
07:37
Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü         
22:38
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:32:30. #1.12#
SON DAKİKA: ASSİM Turizm Platformu 'Antalya'da sorunsuz turizmi' ele aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement