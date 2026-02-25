Aston Martin Çalışanlarının %20'sini İşten Çıkarıyor - Son Dakika
Aston Martin Çalışanlarının %20'sini İşten Çıkarıyor

25.02.2026 14:56
Aston Martin, 40 milyon sterlin tasarruf için iş gücünün %20'sini azaltma kararı aldı.

Lüks araç üreticisi Aston Martin Lagonda, 40 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak.

Geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket, 2025'teki vergi öncesi zararının 363,9 milyon sterlin olduğunu duyurdu. Aston Martin'in önceki yılki 289,1 milyon sterlinlik kaybına göre artış gösteren zararında, ABD tarifeleri ve zayıf talep etkili oldu.

Şirket, 40 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını bildirdi.

Aston Martin Lagonda İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, sonuçlara ilişkin açıklamasında, "2025'in başında, şirketin gelecek planları için uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemeler yapma sürecini başlattık ve 2025'in sonunda daha fazla değişiklik yapma konusunda zor bir karar almak zorunda kaldık. Bu son program, iş gücümüzün yüzde 20'sine kadarıyla yollarımızın ayrılmasıyla sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın başında da 170 çalışanını işten çıkaracağını açıklayan şirketin 3 bin civarında çalışanı bulunuyor.

Kaynak: AA

