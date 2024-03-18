Asya Borsaları Alıcılı Seyir İzliyor, Hindistan'da Sensex Endeksi Negatif Ayrıştı

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.
Küresel piyasalar veri yoğun bir haftaya başlarken, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Para piyasalarında, enflasyonun beklendiği kadar hızlı düşmediğini gösteren veriler sonrası Fed'in bu hafta ve mayıs ayındaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed üyelerinin politika faizine yönelik beklentilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Japonya tarafında işçi sendikalarıyla 33 yılın en büyük ücret artışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın vereceği faiz kararına çevrildi. Japon basınında bankanın 2016'da kabul edilen negatif faiz oranının sonlandıracağı görüşü güç kazanmaya devam ederken, sürecin değerlendireceği ve ilk faiz artışının nisanda olabileceği ihtimali de tartışılıyor.
Öte yandan, Çin'de bu sabah açıklanan sanayi üretimi yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 7, perakende satışlar aynı dönem için yıllık yüzde 5,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Çin'de sabit varlık yatırımları iki aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış beklentisine karşılık yüzde 4,2 yükselirken, gayrimenkul yatırımları yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 9 azaldı. Ülkede kentlerdeki işsizlik oranı şubat sonu itibarıyla, 2023 yılı sonuna göre 0,1 puan artarak yüzde 5,3'e çıkarken, gayrimenkul sektörüne yönelik endişeler eşliğinde ocak-şubat dönemi yeni konut satışları yüzde 32,7 geriledi.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,6 artışla 39.740, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.685 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 149,2 seviyesinde bulunuyor.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 16.774 puan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 primle 3.079 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1'lik düşüşle 72.564 puanda seyrediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Asya Borsaları Alıcılı Seyir İzliyor, Hindistan'da Sensex Endeksi Negatif Ayrıştı - Son Dakika
Aksaray'da yaşayan Meltem Şıvgın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı hibe destekle kültür mantarı tesisi kurarak üretime katkı sağlıyor. Şıvgın, atıl arazisini değerlendirmek ve kültür mantarı üretimi yapmak için başvurduğu proje sayesinde evine ek gelir sağlıyor. Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir ise kentte mantar yetiştiriciliğini geliştirmek adına yapılan çalışmalardan bahsederek, üreticilerin küçük alanlarda iyi gelirler elde etmesi için projeler ürettiklerini belirtti.
Ramazan pidesinden simite, tavuk yemeklerinden böreklere kadar geniş bir yelpazede kullanılan susam, özellikle Japonlar tarafından tercih ediliyor. Türkiye'nin susam ihracatı hedefi ise 250 milyon dolara ulaşmak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un soru önergesine verdiği yanıtta, 2023 ve 2024 yıllarında AB ülkelerine ihraç edilen ballarda hile tespit edildiğine dair Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASSF) bildirimi alınmadığını belirtti. Bakan Yumaklı, balda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların ürünlerinin toplatıldığını ve idari para cezası uygulandığını ifade etti.
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