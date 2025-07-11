Asya Borsaları Belirsizlikler Arasında Pozitif Ayrıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Belirsizlikler Arasında Pozitif Ayrıştı

11.07.2025 10:22
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Çin'in kripto varlıklar ve emlak sektörü ile ilgili destek haberleri Asya borsalarını olumlu etkiledi.

Asya borsalarında, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, Çin yönetiminin kripto varlıklara yönelik birtakım kararlar alacağına ve ülkede emlak sektörünün destekleneceğine yönelik haber akışıyla Çin ve Hong Kong borsaları pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler risk iştahını besleyen faktörler arasında yer aldı.

Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelere tabi olacağını kaydetti.

Asya tarafında tarife gündemine ilişkin gelişmelere ek olarak, Çin yönetiminin aracı kurumlara kripto varlık yatırımlarını işleme sunma lisansı verebileceğine yönelik haber akışıyla, bölge piyasalarında bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri değer kazandı.

Çin, 2021'de ülke içindeki yerel finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto paralar ile hizmet vermesini yasaklamıştı. Buna göre ülkede kripto para yatırımcıları borsalarda işlem yapamaz olmuştu.

Öte yandan, Çin yönetiminin emlak sektörüne birtakım destekler verebileceğine dair mevcut haberler risk iştahını artırdı.

Bu arada ABD'de havayolu şirketlerinin hisselerinin değer kazanması sonrasında Asya'daki havayolu şirketlerinde de kazançlar görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 39.525,5 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,23 düşüşle 3.175,77 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.517,75 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükselişle 24.349 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 83.190 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Belirsizlikler Arasında Pozitif Ayrıştı - Son Dakika

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