Asya borsaları Demokratların Kongre çoğunluğuyla yükseldi, Şanghay yüzde 2,16 arttı

ABD seçmenlerinin bugün oy kullandığı Kongre ara seçimlerinde Demokratların, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu sağlaması, Asya piyasalarında risk iştahını desteklerken seçim sonuçlarının ABD-Çin ilişkilerine olası yansımaları dikkatle izlenecek.

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları dünya genelinde yakından takip ediliyor.

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi ve jeopolitik politikalarında değişiklik olabileceği beklenirken bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Ülkede Demokratların Kongre'de kontrolü ele almasıyla Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği ve Trump'ın siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda ABD'deki seçimler, jeopolitik ve ekonomik açıdan önem taşıyan başlıklarda gelecek dönemin seyrine ilişkin önemli sinyaller verecek. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle siyasi belirsizliğin azalması küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD, Avrupa ve Asya borsalarında pozitif fiyatlamalar gözlendi. Asya'da Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken Demokratların Kongre'de çoğunluğu sağlamasıyla Çin'e yönelik mevcut kısıtlamaların azalabileceği beklentileri bu ülkenin piyasalarına olumlu etki yaptı.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,62 artışla 5.683 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,16 değer kazancıyla 3.686 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,67 yükselişle 23.919 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,39 primle 77.219 puanda kapandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,41 kayıpla 62.192 puandan günü tamamladı.

Seçimlerin jeopolitik gelişmelere yansımaları da merak ediliyor. Trump'ın siyasi gücünün azalmasıyla dış politikada beklenmeyen çıkışlardan kaçınarak köprüleri yıkıcı hareket etmekten uzak durabileceği öngörülüyor.

Diğer taraftan 18-19 Kasım 2026 tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi de yaklaşıyor. ABD'deki ara seçimlerin ardından oluşan siyasi tablonun, bu ay Çin'de düzenlenecek zirveye yönelik beklentileri de etkilemesi öngörülüyor.

Bu kapsamda Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında olası görüşmeler, iki ülkenin ticari ve jeopolitik ilişkilerinin seyri açısından önem taşıyor.

"Tarifelerde gevşeme, teknoloji kısıtlamalarında sıkılaşma görebiliriz"

Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Pekin ile Washington arasındaki ticaret ateşkesinin ocak ayında süresinin dolacağını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın içeride zayıflaması Çin'in pazarlık gücünü artıracağına kuşku yok. Çin'in Trump'ın siyasi kırılganlığını müzakerelerde kendi lehine kullanmaya çalışması beklenir kanaatindeyim." dedi.

Diğer taraftan Çin konusunda ABD'de Demokratların ve Cumhuriyetçilerin aşağı yukarı aynı çizgide bulunduğunu kaydeden Kaymaz, Demokrat çoğunluklu bir Kongre'nin Pekin'le yapılacak anlaşmaları zorlaştırabileceğini söyledi.

Kaymaz, yapay zeka ve çip alanında ihracat kontrollerinin sıkılaştırılabileceğini ifade ederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yani tarifelerde gevşeme görürken teknoloji kısıtlamalarında sıkılaşma da görebiliriz. Diğer taraftan Asya ülkelerinin genelinde petrol fiyatları ve yüksek faizler endişe konusu. Bu çerçevede Trump'ın harcama planlarının dizginlenecek olması uzun vadeli tahvil getirilerini dizginlemek suretiyle Asya ülkelerine nefes aldırabilir. Kısa vadede ise seçimlerin kaybedilmesinde büyük pay sahibi olan petrol fiyatlarını düşürmek Trump için daha önemli hale geldi. İşin bu yönü de önümüzdeki dönemlerde Asya'yı rahatlatacak unsurlardan biri olabilir."