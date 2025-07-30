Asya Borsaları Fed ve BoJ Faiz Kararlarını Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Fed ve BoJ Faiz Kararlarını Bekliyor

30.07.2025 10:09
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ABD-Çin görüşmeleri temkinli, Fed ve BoJ'un faiz kararları piyasaları etkiliyor. Asya endeksleri karışık.

Asya borsaları ABD-Çin görüşmelerinden kesin sonuç bekleyen yatırımcıların temkinli tutumu ve bu akşam Fed, yarın ise Japonya Merkez Bankasından (BoJ) gelecek faiz kararları öncesinde karışık seyrediyor.

ABD ile Çin arasında Stockholm'de düzenlenen ticaret müzakerelerinin üçüncü turu dün sona erdi.

Görüşmelerin ardından Çin tarafındaki haber akışına göre, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin ve ABD arasındaki mutabakat kapsamında karşılıklı gümrük vergilerini askıya alma süresinin uzatılacağını ifade etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de görüşmelerin çok yapıcı geçtiğini açıkladı. Ancak Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi vereceğini ve son sözü Trump'ın vereceğini belirtti.

Böylece görüşmeler kapsamında henüz resmi bir anlaşma duyurulmamış oldu.

Bölge piyasalarında BoJ ve Fed'in bu hafta açıklanacak faiz kararları da yakından takip ediliyor. Fed'in bugünkü toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine eylül ayında başlaması öngörülüyor.

BoJ'un da yarınki toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Öte yandan Çin yönetiminin yakın zamanda ekonomiyi destekleyici yeni adımlar atacağına yönelik haber akışı Çin borsasındaki yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra IMF tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısında küresel büyüme tahminlerinin yanında Asya ekonomilerine ilişkin büyüme öngörülerine de yer verildi.

Raporda, Japonya ekonomisi büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,6'dan 0,7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 0,6'dan 0,5'e indirildi.

Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi de bu yıl için yüzde 4'ten 4,8'e ve gelecek yıl için yüzde 4'ten 4,2'ye çıkarıldı.

Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 6,2'den 6,4'e ve gelecek yıl için yüzde 6,3'ten 6,4'e yükseltildi.

Bu arada Trump, ABD ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşması tamamlanamazsa, bu ülkeye yönelik tarifelerin yüzde 25'e çıkarılabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 azalışla 40.647,50 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,74 yükselişle 3.254,47 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.615 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 81.516 puanda bulunuyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,3 kayıpla 25.200 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Fed ve BoJ Faiz Kararlarını Bekliyor - Son Dakika

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