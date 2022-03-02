Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

02.03.2022 11:03
Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların artması ve üst üste gelen yaptırım haberleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında, Rusya- Ukrayna savaşında çatışmaların artması ve üst üste gelen yaptırım haberleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların şiddeti artarken, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları giderek ağırlaşıyor. Bu kapsamda Rusya'nın en önemli şirketlerinden de arka arkaya Avrupa'daki operasyonları durdurma kararları geliyor.

Karşılıklı yaptırımların etkisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığı ve oynaklığın sürdüğü gözlenirken, artan emtia fiyatları ve devreye alınan sert yaptırımların küresel ekonomik büyümeye ne şekilde etki edeceğine dair endişeler de belirginleşti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 azalarak 3.484 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 artarak 2.704 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 azalışla 26.393 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 115,2 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,63 düşüşle 55.321 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,84 kayıpla 22.342 puanda seyrediyor.

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Güney Kore, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika


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