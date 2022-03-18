Asya borsaları Hong Kong hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Hong Kong hariç geriledi

18.03.2022 10:33
Asya borsaları Hong Kong hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının yeniden 107 dolar seviyelerine yükselmesi ve jeopolitik risklere ilişkin belirsizliklerin sürmesi ile Asya borsalarında güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa yakın etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti.

Oynaklığın yüksek seyrettiği Asya borsalarındaki pozitif seyirde, Çin'de emlak sektörü ve teknoloji hisselerine yönelik regülasyonların tamamlanacağı haberleri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) destekleyici para politikasını sürdüreceğine dair kararlı mesajları etkili oldu.

Faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeyen BoJ'un karar metninde, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin dikkat gerektirdiği ve son derece yüksek belirsizlikler içerdiği uyarısında bulunuldu. Enflasyon beklentilerinde ise ılımlı artış olduğu vurgulanan metinde, "Bu kapsamda Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) yıllık değişim oranı, şu an için pozitif bölgede net bir şekilde artacak." denildi.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, karar sonrası yaptığı değerlendirmede, gerektiğinde hiç kaçınmadan para politikasını daha da gevşetebileceklerini belirterek, "Rusya-Ukrayna savaşı farklı kanallardan küresel ekonomiyi etkilerken, dünya genelinde enflasyonu daha da yukarı itebilir. Japonya'da da çekirdek enflasyon, enerji maliyetlerindeki artış ile nisan ayından sonra belli bir süre yüzde 2 civarına yükselebilir." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,12 artarak 3.251 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 yükselerek 2.707 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 primle 26.827 puandan günü tamamladı. Zayıf yenin Japon ekonomisi için pozitif olduğuna dair temel duruşun korunması ile dolar/yen paritesi ise 119 sınırına kadar yükselerek son 6 yılın zirvesindeki seyrini sürdürdü.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,55 azalışla 21.382 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,46 primle 21.393 puanda seyrediyor.

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Hang Seng, Hong Kong, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Hong Kong hariç geriledi - Son Dakika


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