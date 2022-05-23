Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Küresel pay piyasalarında enflasyon, büyüme ve daha sıkı para politikaları kaynaklı endişeler gündemdeki yerini koruyor.

Merkez bankaları yetkililerinin yönlendirmeleri ve veri gündemi açısından yoğun bir haftaya girilirken, yatırımcıların özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak toplantı tutanakları öncesi temkinli hareket etmesi dikkati çekiyor.

Asya genelinde ise Çin'de salgın kaynaklı uygulanan karantina tedbirleri ve bu kapsamda zayıflayan ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımlar yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.147 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artarak 2.647 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 27.002 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 gerileyerek 127,5 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 primle 54.887 puanda, negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 düşüşle 20.475 puanda seyrediyor.