Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

14.07.2022 11:15
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da şahinleşeceği endişesiyle Japonya hariç negatif bir seyir izledi.

Asya borsaları dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da şahinleşeceği endişesiyle Japonya hariç negatif bir seyir izledi.

Dünya genelinde güçlenmeye devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri arasında piyasalarda oynaklığın arttığı ve fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor.

ABD'de yetkililerin, Çinli teknoloji şirketlerinin denetim raporlarıyla ilgili sorunun giderilebileceği ve bir anlaşmanın mümkün olduğunu açıklaması sonrası Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri güne yükselişle başlasa da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle kapanışa yakın satış baskısı etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası yükseliş eğilimi ivme kazanan dolar/yen paritesi ise şu sıralarda tarihi zirvesi olan 139,2'den alıcı buluyor.

Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 7,5 ve yıllık bazda 3,1 düştü. Kapasite kullanımı da yüzde 9,2 azaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 azalarak 3.281 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,62 artışla 26.643 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 düşüşle 2.322 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 53.482 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 20.728 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika
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