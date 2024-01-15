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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair sinyaller güç kazanırken, Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek sabit tuttu. Japonya'da ise risk iştahının artmasıyla Nikkei 225 endeksi beşinci işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Hindistan'da Sensex endeksi ise primli seyretti.

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor
15.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:55
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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, küresel pay piyasaların, yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin sinyaller güç kazanmaya devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün orta vadeli borç verme faizi olarak da bilinen bir yıllık politika kredilerinin oranını değiştirmeyerek yüzde 2,50'de sabit tuttu.

Piyasa beklentilerinin, bankanın faiz indirimi yapacağı yönünde olduğunu anımsatan analistler, gelecek aylarda bankanın zorunlu karşılık oranını azaltabileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da hafta sonunda yapılan başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin galibiyetiyle sonuçlanırken yeni dönemde Pekin ile gerilimlerin devam edeceği öngörülüyor.

Japonya pay piyasalarında ise artmaya devam eden risk iştahı dikkati çekerken, yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 değer kazancıyla günü 35.901 puandan tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 azalışla 2.520 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 2.880 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 145,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 73.140 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 16.190 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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