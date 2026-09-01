Asya Borsaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika
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Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

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Artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Asya borsalarını etkiliyor.

Asya borsaları, artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle karışık seyrediyor.

ABD ve İran arasında çatışmaların tekrar başlamasıyla arza ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarının yeniden 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına yol açtı. Bu durum ise yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Jeopolitik risklerdeki artış, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte borsalarda düşüşe ve tahvil faizlerinde yükselişe sebep oluyor. Enflasyonist baskılar konusunda artan endişeler de Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik tahminlerin güçlenmesine neden oluyor. Bu gelişmelere paralel Fed yetkililerinden de "şahin" açıklamalar geliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi durumunda bunun da faiz artırım beklentilerini daha fazla güçlendirebileceği tahmin ediliyor.

Asya tarafında da artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Tahvil faizlerindeki yükselişler de Asya borsalarındaki düşüşte etkili olan en önemli nedenler arasında yer alıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Japonya Merkez Bankasından (BoJ) faiz oranlarını daha agresif bir şekilde artırmasını istediğine dair haberlerin ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 1996'dan bu yana ilk defa yüzde 3'e ulaştı.

Öte yandan Çin'de RatingDog imalat sanayi PMI endeksi ağustos ayında 50,9'dan 51,5'e yükseldi.

Analistler, söz konusu verinin ülkede imalat sanayisinde talebin devam ettiğini gösterdiğini ancak iç talebe ilişkin sıkıntıların ve jeopolitik risklerden kaynaklı maliyet baskılarının sürdüğünü söyledi.

Güney Kore ihracatı ise ağustos ayında yıllık bazda yüzde 68,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veriler, özellikle teknoloji ürünlerine yönelik küresel talebin devam ettiğini gösterdi.

Yeni halka arz edilen moda şirketi Shein'in hisseleri Hong Kong borsasında ilk işlem gününde yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,23 artışla 6.835 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 66.188 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.981 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 25.316 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 77.165 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika

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