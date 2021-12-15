Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin'de borç çevirme problemleri ve politika yapıcıların açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, bugün açıklanan verilere göre, ülkede kasımda sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 artışla beklentileri aştı. Aynı dönemde Çin'de perakende satışlar ise yüzde 3,9 yükselişle piyasa tahminlerinin gerisine kaldı.

Ekonomideki gelişmeler karşısında Çin Merkez Bankası, piyasaya orta vadeli krediler aracılığıyla 500 milyar yuan likidite enjekte etti.

Pay piyasaları tarafında ise bu akşamki ABD Merkez Bankası (ABD) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli duruşa geçmesi ile karışık bir seyir izlendi. Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında Banka'nın, geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceği belirtiliyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,38 azalarak 3.648 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 artarak 2.989 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,70 değer kaybederek 7.327 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 artışla 28.460 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 113,7 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 düşüşle 57.883 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,97 kayıpla 23.407 puanda seyrediyor.