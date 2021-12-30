Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde rekor seviyeye çıkan vaka sayıları endişeleri artırırken, yılın son işlem günlerinde çoğu yatırımcının Noel ile yılbaşı tatilini birleştirmesi nedeniyle pay piyasalarında düşük hacimli ve karışık bir görünüm izleniyor.

Öte yandan Çin'de, ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atılacağı ve bazı kişisel gelir vergilerinde uygulanan kesintilerin uzatılacağına yönelik haber akışı risk iştahını desteklerken, salgın kapsamındaki sıfır tolerans politikası pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,62 artarak 3.619 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,52 azalarak 2.978 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 7.513 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40 azalışla 28.792 puandan kapandı, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 115,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 57.944 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 23.105 puanda seyrediyor.