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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

07.01.2022 10:58
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu sonrası pay piyasalarında artan oynaklık yavaş yavaş durulurken, bugün gözler başta ABD'de tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Bugün Asya'da açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 0,8 artışla beklentileri aştı. Öte yandan yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle alınan tedbirler de gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 azalışla 3.580 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,18 artışla 2.955 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,29 değer kazancıyla 7.453 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.64 artışla 23.449 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 28.479 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,06 değer kaybederek 115,87 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,05 düşüşle 59.569 puanda seyrediyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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