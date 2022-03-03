Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

03.03.2022 11:05
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, artan jeopolitik riskler ve para politikalarına yönelik verilen ılımlı mesajların ardından karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, artan jeopolitik riskler ve para politikalarına yönelik verilen ılımlı mesajların ardından karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenmesi piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklaması pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle oynaklığın yüksek seyrettiği Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Söz konusu karışık seyirde, özellikle yükselen emtia fiyatları kaynaklı baskılar etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise şubatta hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 44,2'ye ve Çin'de 50,2'ye geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,09 azalarak 3.481 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,61 yükselerek 2.747 puan oldu.

Japonya'da Nikkie 225 endeksi yüzde 0,70 artışla 26.577 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 115,7 seviyelerine yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,29 primle 22.410 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,54 düşüşle 55.168 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu 'Boğazdan geçişlerine izin vermedik' demişti! İşte Türkiye'nin engellediği Rus savaş gemisi Çavuşoğlu 'Boğazdan geçişlerine izin vermedik' demişti! İşte Türkiye'nin engellediği Rus savaş gemisi Rusya, Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu Rusya, Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu

Jerome Powell, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Mahalleli peşini bırakmadı! Yoldan geçen kadını taciz eden adamın evini taşladılar: İn aşağı in
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:53 İtalya'nın Dostoyevski kararından sonra İngiltere'de Rus kedilerine yaptırım uyguladı: Şovlara katılamayacaklar
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:28 Toplu mezarlar Rus askerinin cansız bedeni ile doluyor!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:10:12. #1.11#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement