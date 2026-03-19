Asya Borsaları Negatif Seyir Izliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsaları Negatif Seyir Izliyor

19.03.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki çatışmalar Asya borsalarını olumsuz etkiliyor.

Asya borsaları, petrol fiyatlarının yeniden ivme kazanması ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle negatif seyir izliyor.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gerilimin arttığı bu ortamda ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen temkinli ve "şahin" sinyaller küresel risk algısını artırdı.

Fed dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Jeopolitik tarafta ise İran'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi ve bazı enerji tesislerine yönelik saldırıları petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Bu gelişmelerle Asya tarafında artan küresel risk algısının etkisiyle negatif bir seyir öne çıktı.

Japonya'da BoJ politika faizini sabit tuttu

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Asya'da para politikalarına ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. Bölgenin en önemli merkez bankalarından olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu.

BoJ'un söz konusu kararı 8'e karşı 1 oyla alınırken, BoJ üyesi Hajime Takata faiz artırımına yönelik oy kullandı. Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilime vurgu yapılarak, petrol fiyatlarındaki artışın temel enflasyon üzerindeki etkisinin dikkatle izlenmesi gerektiği bildirildi.

Japonya ekonomisinin kısmen zayıflık gösterse de orta düzeyde bir toparlanma kaydettiği belirtilen açıklamada, ihracat ve sanayi üretiminin genel olarak sabit bir seyir izlediği aktarıldı.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da ocak ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri yıllık bazda yüzde 13,7 artışla beklentileri geride bıraktı. Aynı döneme ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 4,3 artışla tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ocak ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ise yüzde 2,9 yükseldi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 düşüşle 5.763 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,6 azalışla 53.266,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 3.996 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2 düşüşle 25.510 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 2,2 kayıpla 74.965 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Negatif Seyir Izliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:15:30. #7.12#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Negatif Seyir Izliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.