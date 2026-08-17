Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika
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Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor

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Fed'in faiz artırma tahminlerinin azalmasıyla Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi.

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik tahminlerin azalmasından destek bulan teknoloji hisselerindeki artışla Hindistan hariç pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da barış görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanamamasının etkisiyle haftaya temkinli başladı. Asya tarafında ise Güney Kore'de Kospi endeksi bugün kapalıyken, diğer bölge endeksleri Hindistan hariç pozitif seyrediyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik belirsizliklerin devam etmesine karşın???????, Fed'in faiz artıracağına yönelik tahminlerin azalmasından teknoloji hisseleri destek buluyor. Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 67.194 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 3.975 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 kazançla 25.504 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 77.574 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik veriler piyasaların odağında yer aldı. Japonya'da ikinci çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,1 artarak beklentilerin altında kaldı. Söz konusu veri ülkede ekonomik büyümenin yavaşladığını ortaya koyarken, ülkede zayıflayan iç talebin güçlü ihracatın pozitif etkilerini sınırladığı görüldü.

Söz konusu verinin, İran savaşı kaynaklı ekonomik etkileri yansıtmaya başladığı görülürken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 159,1 seviyesinde seyrediyor. Diğer taraftan Japonya'da haziran ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 4,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Trump'tan Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltma talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pentagon'a Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltma talimatı verdiğini duyurdu.

Trump, söz konusu kararına gerekçe olarak, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini" ve söz konusu askeri tatbikatların çok maliyetli olmasını ve bu masrafların çoğunun ABD tarafından karşılanmasını gösterdi.

ABD Başkanı, söz konusu ortak askeri tatbikatların artık iptal edilmek için çok geç olduğundan önemli ölçüde azaltılmasını istediğini ifade etti.

Trump ayrıca, Güney Kore'nin, İran'la savaşında ABD'ye destek olma konusunda "hayır" cevabını verdiğini de belirtti.

Kaynak: AA

Hindistan, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika

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