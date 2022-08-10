Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

10.08.2022 10:53
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, artan jeopolitik riskler ve ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, artan jeopolitik riskler ve ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları, hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi dolmasına rağmen bugün de sürdürüyor.

Tayvan, söz konusu askeri tatbikatların "işgal planına hazırlık" olduğunu savunurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Konuya ilişkin haber akışı jeopolitik risk algısının gündemde kalmasına neden olurken, ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesi yatırımcı risk iştahında da düşüş gözleniyor. Geçen hafta beklenmedik şekilde güçlü gelen istihdam piyasası verilerine karşın enflasyonda görülecek olası bir düşüşün ABD Merkez Bankası'nı (Fed) rahatlatabileceği belirtiliyor. Veri öncesi para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.230 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 2.481 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 27.819 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 134,9'da dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 düşüşle 19.558 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kayıpla 58.805 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

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