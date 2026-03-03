Asya Borsalarında Düşüş - Son Dakika
Asya Borsalarında Düşüş

03.03.2026 10:14
ABD-İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Asya borsalarında satış baskısı arttı, enerji tedarik endişeleri yükseldi.

Asya borsalarında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası artan küresel jeopolitik gerilimler ve bölge ekonomilerinin enerji tedarikine yönelik endişelerinin etkisiyle satış baskısı derinleşiyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

Süreçte tarafların aldıkları önlemler ve açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıkladı.

Bu gelişmelerle bölge genelinde satıcılı bir seyir öne çıkarken Güney Kore ve Japonya tarafındaki sert düşüşler dikkati çekiyor.

Asya ekonomilerinde enerji tedarik riski arttı

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'si bu geçit üzerinden taşınıyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyor.

Japonya'nın petrol ithalatının yaklaşık yüzde 72'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınırken Güney Kore'de bu oran yüzde 65 seviyesinde bulunuyor. Asya'nın büyük ekonomilerinden Çin ve Hindistan için Hürmüz Boğazı rotasına bağımlılık yaklaşık yüzde 50 olarak öne çıkıyor.

Analistler, bölgede enerji arzının durmasının orta vadede petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak imalat sanayisi maliyetlerinin artmasına neden olabileceğini söyledi.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki düşüş yüzde 7'yi aştı

Enerji arzına yönelik endişeler, yükselen petrol fiyatlarının bölgedeki imalat sanayisi faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği beklentisi ve küresel risk algısının etkisiyle Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 7,2 düşüşle tamamladı.

Dün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayan Güney Kore piyasalarında tatil dönüşü sert düşüşler etkili oldu. Söz konusu düşüşe teknoloji, finans ve sanayi şirketleri öncülük etti.

Japonya tarafında da satış baskısı etkili olurken otomotiv, sanayi ve taşımacılık hisselerinde yüzde 5'i aşan düşüşler görüldü. Enerji şirketleri ise pozitif tarafta günü tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişlerin Japonya'daki enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine yönelik endişelerin arttığını kaydeden analistler, gelecek dönemde imalat sanayisi alanında maliyetlerin artmasının para politikası için daha hızlı bir sıkılaşma sürecini beraberinde getirebileceğini kaydetti.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayında işsizlik yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aralık ayında yüzde 2,6 olmuştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1 düşüşle 56.269,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,2 azalışla 5.791,9 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 4.119 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 kayıpla 25.787 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA

