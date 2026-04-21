Asya Borsalarında İyimser Seyir

21.04.2026 10:29
Orta Doğu'daki gerginliğin azalmasıyla Asya borsaları pozitif bir görünüm sergiliyor.

Dün Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, İran'ın İslamabad'da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bu durum, küresel piyasalarda risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yol açtı.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarda görülen olumsuz tepkileri sınırladı.

Söz konusu gelişmelerle Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, bölge genelinde teknoloji sektöründeki yükselişler de dikkati çekiyor.

Kospi endeksi rekor tazeledi

ABD-İran krizinin çözülebileceğine dair umutlar ve yarı iletken talebine yönelik iyimserlik bölge genelinde risk iştahını artırırken, Güney Kore'de Kospi endeksi rekor tazeledi.

Bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler öne çıkarken, Güney Kore ve Japonya'daki yarı iletken hisselerinde yüzde 6'yı aşan artışlar görüldü. Güney Kore piyasasında yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri yüzde 5'in üzerinde arttı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 6,5, yarı iletken endüstrisi için ekipmanı üreticisi Lasertec'in hisseleri yüzde 5,7, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 3,5 kazançla işlem gördü.

BoJ'un haftaya pas geçmesi bekleniyor

Öte yandan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Japonya'da ekonomik görünüm ve enflasyon görünüme ilişkin belirsizlikleri artırmasından dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta faiz artırımından kaçınması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un bu ay politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Bankanın faiz artırımı için haziran ayı öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,72 artışla 59.345 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 yükselişle 6.388,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 4.085 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 26.460 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 yükselişle 79.252 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti
Sığınmacılardan olay video Polonya’ya kaçak olarak böyle girdiler Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler
Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES’e bastılar Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
