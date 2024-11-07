Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

ABD seçimlerinin etkisiyle Asya borsalarında karışık bir hareketlenme görülüyor.

07.11.2024 10:17
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından karışık bir seyir izlenirken ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken ABD endekslerindeki yükseliş ve olumlu veri akışının etkisiyle risk iştahında toparlanmalar gözleniyor.

ABD'de Trump'ın galip gelmesinin ardından Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi varlığını korumasına karşın, Çin hisselerinde beklentilerin üzerinde gelen dış ticaret verileri sonrası alıcılı bir seyir izleniyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de ekim ayında dış ticaret fazlası 95,72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 75 milyar dolar seviyesinde bulunan tahminleri geride bıraktı. Ekim ayında ihracat yıllık bazda 12,7 artarak beklentileri aşarken ithalat da yüzde 2,3 azalış kaydetti.

Analistler, söz konusu veride Trump'ın başkan olması halinde ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar uygulayabileceği endişesi sonrası artan siparişlerin etkili olduğunu söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.394 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.565 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 2 yükselişle 3.450 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 20.834 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 79.510 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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