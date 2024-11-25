Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel belirsizlikler ve Çin'deki ekonomik yavaşlama nedeniyle Asya borsalarında dalgalanma sürüyor.

25.11.2024 11:17
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Asya borsalarında karışık seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya'da Çin'deki ekonomik yavaşlama pay piyasalarında ağırlığını hissettirmeye devam ederken, piyasalarda yön arayışı öne çıkıyor. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi öncesinde dolar endeksinin güçlenmesi ve yüksek gümrük tarifeleri tehdidi bölgede fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, Çin'de gösterge faizi işlevini yerine getiren 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarının (LPR) sabit kalmasının ardından Çin Merkez Bankası (PBoC) ana politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizini de değiştirmedi.

PBoC, bugün, "Orta Vadeli Kredi Aracı" (MLF) adı verilen mekanizmayla piyasaya 900 milyar yuan (124,24 milyar dolar) para aktardığını bildirdi. Merkez Bankası piyasaya 1 yıl vadeli yüzde 2 faizle borç verirken politika faizi niteliğindeki borçlanma faizi oranını korudu.

Bu ay vadesi geldiği için ödenecek MLF fonlarının toplamı 1,45 trilyon yuan (200 milyar dolar) olduğundan piyasadan net 550 milyar yuan (75,92 milyar dolar) çekilmiş oldu. Merkez Bankası, ekim ayında 14 gün vadeli ters repo işlemleriyle piyasaya yüzde 1,85 faizle 500 milyar yuan (69,02 milyar dolar) sıcak para aktarmıştı.

Japonya'da ise geçen hafta çekirdek enflasyon yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, dolar/yen paritesinin haftalık bazda yüzde 0,3 artışla 155 seviyesinde ulaşmasıyla, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek toplantıda faiz artırımına gidebileceği öngörülmeye başlandı.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yatay seyirle 154,2 seviyesinde bulunuyor. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da eylül ayı öncü endeks 109,1 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 38.735 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 artışla 2.536 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 3.264 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.152 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 artışla 80.041 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Son Dakika

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