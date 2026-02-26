Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Asya Borsalarında Karışık Seyir

26.02.2026 10:21
Nvidia'nın güçlü bilançosu risk iştahını artırırken, jeopolitik gerilimler Asya borsalarını etkiliyor.

Asya borsaları, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançonun bölgede risk iştahını artırmasına karşın küresel çaptaki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Yapay zekaya ilişkin sorgulamaların sürdüğü bu dönemde, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu, bu alanda talebin sürdüğünü ortaya koydu.

Şirketin geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki müzakere süreci piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. İki ülke heyetinin bugün Cenevre'de yeni tur görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle Hindistan, Çin ve Hong Kong tarafında satıcılı bir seyir öne çıkarken, Güney Kore ve Japonya'da teknoloji sektörü öncülüğünde yükselişler dikkati çekiyor.

Güney Koreli yarı iletken hisseleri sert yükseldi

Nvidia'nın bilançosundan yapay zeka ve teknolojinin geleceğine ilişkin alınan iyimser sinyaller fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, Güney Kore'de Kospi endeksindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Güney Koreli yarı iletken ekipman üreticisi Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 27,5, SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,6 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6,1 yükselişle işlem gördü. Teknoloji sektöründeki alımların genele yayılmasıyla endeks rekor tazeledi.

Kospi endeksindeki yükselişte Güney Koreli şirketlerin ABD'deki teknoloji sektörüyle yakın iş ilişkisi etkili olurken, ülke endekslerine ilişkin yurt içi politik iyimserlikler de etkili oluyor.

BoJ'un politikalarına yönelik belirsizlikler sürüyor

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, verdiği röportajda faiz artırımı kararı alınırken mart ve nisan aylarındaki toplantılarda açıklanacak verilerin inceleneceği vurgusunu yaptı.

Ueda, tahminlerde büyük bir değişiklik olmamasına rağmen, şirketler ve sendikalar arasında bu yılki bahar ücret görüşmelerinin beklenenden daha güçlü sonuçlanması durumunda BoJ'un hedefinin öngörülenden daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.

Öte yandan, Japonya'da hükümetin Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kuruluna "güvercin" politikalarına yakınlığıyla bilinen iki adayı işaret etmesi, bankaya yönelik faiz artırımı beklentilerini azalttı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un bu ay politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Başbakan Takaiçi Sanae'nin yeniden seçilmesi sonrası gelecek ilk politika metninde bankanın izleyeceği patikaya yönelik sinyaller aranacak.

Analistler, Japonya'da yarın açıklanacak Tokyo TÜFE ile sanayi üretimi verilerinin enflasyon konusunda daha fazla ipucu vereceğini belirterek, fiyat artışlarının soğuduğuna yönelik alınacak olası sinyallerin BoJ'un geleceğe yönelik faiz artırımı beklentilerini biraz daha zayıflatabileceğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 58.821 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 artışla 6.307 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.142 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,9 azalışla 26.501 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 82.151 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

