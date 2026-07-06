Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Asya Borsalarında Karışık Seyir

06.07.2026 10:02
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Orta Doğu gerilimleri azalırken teknoloji hisselerinde satışlar gözlemleniyor, endeksler karışık.

Asya borsalarında, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin azalması ve enerji maliyetlerindeki düşüşlere karşın teknoloji hisselerindeki satışlarla karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentileri azaltması küresel risk iştahı üzerinde etkili olurken yeni haftada teknoloji hisselerinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Öte yandan, bölgede sanayi ve ticaret şirketlerinin performansı endekslerin pozitif tarafta konumlanmasında etkili oluyor. Jeopolitik tarafta ise Çin ve Rusya donanmalarının Sarı Deniz ve çevresindeki sularda ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamındaki yıllık "Ortak Deniz-2026" tatbikatının, Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinin Çingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 azalışla 8.051 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 69.844 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 düşüşle 4.041 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,81 kazançla 23.589 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,68 üzerinde 78.291 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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