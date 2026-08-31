Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Asya Borsalarında Karışık Seyir

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Fed'in faiz artışı ve Orta Doğu'daki gerilim Asya borsalarını olumsuz etkiliyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi ve Orta Doğu'da gerilimin artmasından kaynaklı etkilerle karışık seyrediyor.

Yeni haftada yatırımcıların odağında, Warsh'un cuma günkü açıklamalarının yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilimler bulunuyor. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle artan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalar üzerindeki satış baskısının artmasına neden olurken petrol fiyatlarında yükselişler görüldü.

Bölgede petrol arzının daha fazla sekteye uğrayacağına yönelik öngörülerle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,6 artışla 90,95 dolara kadar yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle, Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonomik aktiviteye yönelik sıkıntıların devam ettiğini ortaya koydu.

Çin'de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI'nın 49,2'den 49,8'e yükselmesine karşın 50 seviyesinin altında kalması ülkede imalat sanayinin daraldığına işaret ediyor.

Japonya'da ise temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 4,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın haziran ayına göre hızlandı.

Söz konusu veri ülkede iç talepte hızlanma olduğunu gösteriyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güç kazanması ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 2,95'e çıkarken, 160,2 seviyesine çıkarak 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/yen paritesi daha sonra 159,8 seviyesinde dengelendi.

Analistler, dolar/yen paritesindeki yükselişten dolayı Japon politika yapıcıların piyasalara sert müdahalelerde bulunabileceğine dair tahminlerin öne çıktığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 artışla 6.820 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 66.256 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.976 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 25.465 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 76.889 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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