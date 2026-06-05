Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Asya Borsalarında Negatif Seyir

05.06.2026 10:46
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Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki satışlar ve Japonya'nın faiz artırım beklentileriyle düşüşte.

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerle Hindistan hariç negatif seyrediyor.

Jeopolitik riskler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Yatırımcıların piyasaları rekor seviyelere taşıyan yapay zeka hisselerine olan ilgisinin düşmesi piyasalarda teknoloji sektöründen kaynaklı iyimserliğin azalmasına neden oldu.

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un gelir tahmini ve çip satışlarına ilişkin sunduğu görünümün beklentilerin altında kalması da teknoloji hisselerindeki yükselişleri durdurdu.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına karşın Orta Doğu'da ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanacağına yönelik beklentilerin devam etmesi ise piyasalardaki teknoloji kaynaklı satış baskısını dengeledi.

Asya borsaları da teknoloji hisseleri kaynaklı satış baskısıyla Hindistan hariç negatif seyrediyor.

Analistler, kırdığı rekorlarla öne çıkan Kospi endeksindeki sert düşüşlerin küresel hisse senedi piyasasına ilişkin risk algısının artmasına sebep olabileceğini söyledi.

Güney Kore piyasaları ayrıca Güney Kore Çalışma Bakanı Kim Young-hoon'un ülkenin en büyük teknoloji firmalarının yapay zeka karlarının daha büyük bir kısmını tedarikçiler, taşeronlar ve çalışanlarla paylaşması gerektiğini söylediğine dair haberlerden de olumsuz etkilendi.

BoJ'un bu ayki toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması da Japonya borsası üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Ülkede nisan ayına ilişkin hane halkı harcamalarının yüzde 1,6 yükselerek beklentilerin üzerinde artması BoJ'un faiz oranlarını artırmak için daha fazla hareket alanına sahip olduğunu gösterdi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,54 düşüşle 8.160 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,26 değer kaybıyla 66.618 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 4.026 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 25.003 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 74.516 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Japonya, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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