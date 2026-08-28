Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Fed İhtiyatlı - Son Dakika
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Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Fed İhtiyatlı

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Nvidia'nın güçlü performansı Asya borsalarını desteklerken, Fed'in açıklamaları öncesi temkinlilik hakim.

Asya borsalarında Nvidia'nın güçlü performansı ve ileriye dönük verdiği olumlu sinyallerle Güney Kore hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

ABD'de bir önceki gün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi, çip şirketi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun piyasalarda yarattığı iyimserliği bir miktar gölgeledi.

Fed'in enflasyonun seyri açısından dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyatlar genel düzeyindeki yukarı yönlü hareketin gelecek dönemde de sürebileceğine ilişkin soru işaretleri oluşturdu.

Piyasalarda, "enflasyon bir miktar ılımlı görünse de devam edebilir" algısı yatırımcıların bu yıl faiz artışına yönelik beklentilerini canlı tuttu. Bu durum yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına ışık tutan Nvidia bilançosunun verdiği olumlu sinyallerin risk iştahı üzerindeki etkilerini sınırladı.

Asya borsalarında Nvidia'nın güçlü performansı ve ileriye dönük verdiği olumlu sinyaller risk iştahını desteklerken, Fed Başkanı Warsh'un olası şahin mesajları öncesinde yatırımcıların temkinli duruş sergilediği görüldü.

Bu doğrultuda bölge piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da enflasyon hızlanma işaretleri verdi. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ağustos ayında Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,9 artarak önceki ayki veriye göre hızlandı.

Ayrıca taze gıda ve enerji hariç Tokyo çekirdek TÜFE de ağustosta yüzde 2 arttı. Temmuzdaki artış yüzde 1,8 seviyesindeydi. Bununla birlikte Japonya'da, işsizlik oranı temmuzda yüzde 2,4 oldu. Açıklanan verilerin ardından Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek ay faiz artıracağı beklentisi güçlendi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,79 azalışla 6.788 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 66.398 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.959 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 25.631 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 77.034 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Hakim, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Fed İhtiyatlı - Son Dakika

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